Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 dicembre 2014 17.11 16 dicembre 2014 - 17:11

Si è aperto oggi a Yverdon-les-Bains (VD) il processo a un pedofilo recidivo, condannato nel 2005 a Ginevra per aver abusato delle figlie. Nel 2009, l'uomo è stato nuovamente smascherato nell'ambito dell'operazione "Delego", la cui esistenza è stata rivelata nel 2011 dagli Stati Uniti. Principale vittima degli abusi, la figlia 21enne ha difeso il padre, da lei definito un "pilastro morale".

Prendendo la parola questo pomeriggio, la ragazza ha dichiarato: "so che ciò che ha fatto è grave, ma gli perdono e non vedo perché voi non dovreste farlo". Affermando di parlare anche a nome della sorella minore, la giovane ha esortato i giudici a non "privarle del padre". In precedenza, la legale della figlia minore ha sottolineato il forte "rapporto di seduzione" esistente fra il padre e le ragazze, le cui immagini circolano tuttora su internet.

L'uomo era stato condannato nel 2005 per gli abusi sulle figlie, commessi fra il 2000 e il 2001. All'epoca, l'uomo aveva scontato soltanto quaranta giorni di carcere, la sua pena essendo stata commutata in cura ambulatoriale. Nel 2009 l'impiegato di commercio aveva ripreso contatto con le reti pedofile attive su internet.

Era quindi stato identificato nel quadro dell'operazione "Delego", condotta in una decina di paesi. Complessivamente in quest'ambito erano state arrestate 72 persone, di cui tre in Svizzera. In apertura del processo, il cinquantenne ha ammesso i fatti, esprimendo una "grande vergogna". "Sono ricaduto", ha aggiunto piangendo.

Il perito psichiatra, dal canto suo, ha espresso dubbi sulla trasformazione che l'imputato afferma di aver subito da quando è incarcerato a Losanna. La requisitoria e le arringhe si svolgeranno domani.

Neuer Inhalt Horizontal Line