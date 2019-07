Ultimi preparativi in corso a Vevey (VD) in vista dell'apertura della 12esima Fête des Vignerons, in programma da domani all'11 agosto, l'unica celebrazione al mondo che ha una cadenza scandita dalle generazioni.

La festa si tiene infatti, dal 1797, ogni 20-25 anni - l'ultima nel 1999 - nella cittadina vodese affacciata sul lago Lemano, a ridosso dei vigneti terrazzati di Lavaux dove da secoli si pratica una viticoltura eroica, e oggi in pieno rilancio come meta per turisti e amanti del vino di qualità. E la Fête, iscritta nel Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco dal primo dicembre 2016, celebrando la cultura della vigna e dei vignaioli che tutto l'anno vi lavorano, vuole esprimere proprio l'anima di questa regione.

Al centro della manifestazione - dotata di un budget di 100 milioni di franchi e che attende fino a un milione di visitatori - è il grandioso spettacolo che andrà in scena nell'imponente arena - 17mila metri quadrati per ospitare fino a 20mila spettatori - costruita appositamente nella piazza del mercato di Vevey. L'ideatore quest'anno è Daniele Finzi Pasca, 55enne regista e coreografo ticinese con alle spalle allestimenti in tutta Europa e non solo.

Novità storica di questa edizione sono le Giornate Cantonali. Il 23 luglio ospite del giorno saranno i Grigioni, il 27 toccherà al Ticino insieme ai cantoni della Svizzera centrale. Ci sarà una delegazione di Ticino Turismo e Ticino Wine presenterà la produzione vinicola. Durante tutto il periodo ad animare le vie della città ci sarà Ville en Fête: dalle 9 del mattino fino a notte fonda attività gratuite (solo l'accesso all'arena è a pagamento), ristorazione, animazioni musicali e culturali.

Neuer Inhalt Horizontal Line