Come nei migliori telefilm, "Snatch", pastore tedesco di tre anni, ha permesso alla polizia vodese di arrestare due ladri a La Sarraz, la notte fra sabato e domenica scorsi.

Individuati in un negozio, i malviventi erano fuggiti in un campo poco distante. "Snatch", assieme a un'agente, ha ritrovato gli oggetti rubati e seguito una traccia per diverse centinaia di metri, fino a uno dei due sospetti, che era sdraiato a terra.

Il cane è in seguito risalito al secondo ladro, rifugiatosi in un luogo difficilmente accessibile, precisa la polizia in una nota odierna. Gli arrestati sono due kosovari di 39 e 40 anni. Sono stati posti carcere preventivo.

