Sono verosimilmente oltre una decina le persone coinvolte nell'assalto a due furgoni portavalori a la Sarraz (VD), avvenuto nelle prime ore di venerdì mattina. Un blindato è riuscito a fuggire, mentre contro il secondo sono stati sparati diversi colpi.

I rapinatori lo hanno poi fatto saltare con dell'esplosivo. Lo ha indicato in comunicato odierno la polizia vodese, precisando che diverse decine di agenti sono impegnati nell'inchiesta, che sta permettendo alle forze dell'ordine di capire meglio la dinamica dei fatti.

L'attacco si è svolto attorno alle 03.00 di mattina all'uscita dell'autostrada A1 di la Sarraz. Armati di kalashnikov e pistole, i malviventi hanno teso un'imboscata, utilizzando tre vetture per fermare i due furgoni.

I ladri, prosegue la polizia cantonale, non hanno esitato a sparare contro due persone che si occupavano del trasporto, barricate all'interno dell'abitacolo. Gli autori del colpo hanno in seguito utilizzato una carica esplosiva per forzare la porta posteriore. Infine, hanno dato fuoco sia a una loro auto sia al furgone, con ancora i due agenti a bordo.

I rapinatori sono riusciti a impossessarsi di diverse casse contenenti franchi ed euro. Il bottino totale non verrà reso noto. L'addetto alla sicurezza picchiato e rimasto ferito ha potuto lasciare l'ospedale. L'indagine ha inoltre permesso di stabilire che anche le tre altre vetture carbonizzate rinvenute tra Daillens e Penthaz, sempre nel canton Vaud, sono state usate dagli aggressori.

Neuer Inhalt Horizontal Line