Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 19.57 23 settembre 2018 - 19:57

Un'auto si è andata in fiamme oggi a mezzogiorno in parcheggio sotterraneo di Morges (VD) e l'incendio ha danneggiato altri 43 veicoli, le cantine e la canalizzazioni di tre stabili sovrastanti.

Gli abitanti sono stati sfollati per precauzione, ma hanno potuto rientrare verso le 14. Non ci sono stati feriti, precisa un comunicato della polizia cantonale vodese.

Le cause del sinistro non sono ancora state appurate. Le fiamme si sono rapidamente propagate ad altre sei auto e l'incendio è stato domato verso le 13.30. Le abitazioni non hanno subito danni.

