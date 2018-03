Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La donna, ferita gravemente, è stata trasportata in ospedale in ambulanza (foto simbolica d'archivio).

Un'automobilista 32enne è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente verificatosi questa mattina all'alba in una galleria sull'A1 in località di Arrissoules (VD). La donna ha perso il controllo del proprio veicolo che è stato poi tamponato da un'altra auto.

La polizia vodese è stata allertata del sinistro sulla carreggiata in direzione di Losanna poco dopo le 02.30, comunicano oggi le forze dell'ordine. Per ragioni non ancora note, l'automobile della 32enne ha urtato il muro del tunnel e si poi capovolta sul tetto. Un veicolo che seguiva, guidato da un 46enne, non è riuscito ad evitare la collisione. Nell'impatto la donna è stata scaraventata contro il bordo di un marciapiede. Gravemente ferita alla testa, è stata trasportata in ambulanza al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV).

L'autostrada in direzione di Losanna è rimasta chiusa alla circolazione fino alle 11.30. Sulle cause e le circostanze esatte dell'incidente è stata aperta un'inchiesta.

