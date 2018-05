Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 17.04 21 maggio 2018 - 17:04

Circa 200 motociclisti hanno ricevuto oggi la benedizione al Col des Mosses (VD). La cerimonia ha reso anche omaggio ai centauri morti sulle strade, sensibilizzando anche sulle norme di sicurezza.

I motociclisti, soprattutto romandi, hanno assistito alla cerimonia durata una trentina di minuti. L'obiettivo è in particolare quello di confortare e sostenere persone che hanno perduto una persona cara, ha detto all'ats Christine Sauge, presidente del gruppo "les Têtes Brûlées", che organizza l'evento.

"La strada del Col des Mosses è pericolosa e fa molte vittime. Ancora recentemente, il 25 aprile, un motociclista è morto in un incidente", ha detto ancora la Sauge. Anche per questo la cerimonia vuole avere un effetto preventivo, predicando un comportamento esemplare in strada.

