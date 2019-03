Una studentessa 22enne dell'Università di Losanna, colpita da un ombrellone spazzato via da forti raffiche di vento lo scorso 4 marzo, è morta ieri dopo essere rimasta in coma per oltre tre settimane. La procura ha aperto un'inchiesta.

L'ombrellone che ha causato il sinistro appartiene allo Zelig, uno spazio di incontro per studenti all'esterno dello stabile "Géopolis" del campus universitario, indica oggi "24 heures". L'incidente, avvenuto tra le 12.00 e le 13.00, è stato confermato anche dai vertici dell'ateneo losannese.

Secondo il quotidiano romando sembra che l'ombrellone fosse stato aperto - nonostante raffiche di vento fino a 120 km/h - da una persona che voleva proteggersi dalla pioggia.

