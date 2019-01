Il PS vodese punta su Rebecca Ruiz per sostituire Pierre-Yves Maillard in Consiglio di Stato e mantenere la maggioranza rosso-verde.

Cinque candidati si presenteranno ai blocchi di partenza per accaparrarsi il seggio nel Consiglio di Stato vodese lasciato libero dal socialista Pierre-Yves Maillard, nominato a dicembre presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS).

L'elezione suppletiva si terrà il 17 marzo, quando la destra tenterà di ribaltare l'attuale maggioranza di sinistra. Il termine per annunciarsi scadeva oggi.

La sostituzione di Maillard è delicata, anche perché il 50enne è una personalità di spicco in Romandia e fa parte del governo cantonale da quasi 15 anni. Il losannese è ben noto anche a livello svizzero per essere stato consigliere nazionale tra il 1999 e il 2004 ma, soprattutto, per aver mancato in extremis l'entrata in Consiglio federale nel 2011, battuto da Alain Berset.

Il PS proverà a difendere la sua poltrona con Rebecca Ruiz, 37 anni il prossimo 4 febbraio. Figlia di immigrati spagnoli, la consigliera nazionale è stata l'unica in seno al partito a farsi avanti per prendere il testimone da Maillard.

Attiva in particolar modo su fronti quali sicurezza sociale, salute e ambiente, Ruiz dovrà affrontare una concorrenza agguerrita, formata da altri quattro nomi. Si tratta di Pascal Dessauges (UDC), che ha il sostegno del PLR, Axel Marion (PPD), Jean-Michel Dolivo (Ensemble à Gauche) e Anaïs Timofte, del partito operaio POP.

Attualmente l'esecutivo vodese è a maggioranza rosso-verde, con 3 PS, 3 PLR e 1 ecologista. Una ripartizione delle forze che PLR e UDC proveranno a rovesciare il 17 marzo e, eventualmente, durante il secondo turno previsto il 7 aprile.

