Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 9.29 23 maggio 2018 - 09:29

Un agricoltore è morto ieri in seguito ad un incidente verificatosi a Chigny, presso Morges nel canton Vaud.

Un agricoltore di 39 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo aver perso il controllo del trattore di cui era alla guida in un campo di Chigny, presso Morges nel canton Vaud, ed essere finito in una scarpata.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.00, per ragioni ancora ignote, ha indicato la polizia cantonale vodese. Il contadino, di nazionalità svizzera, è morto sul colpo e a nulla è servito il rapido intervento dei soccorsi. Il serbatoio del trattore si è in parte o del tutto svuotato nelle acque della Morges e i pompieri hanno rapidamente posato uno sbarramento alla foce del fiume per recuperare i residui di idrocarburo, scrive la polizia.

La Procura vodese ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. Alla famiglia è stato offerto un sostegno psicologico, conclude il comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line