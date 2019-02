Il tribunale criminale di Vevey (VD) ha condannato un finanziere romando 50enne a 4,5 anni di prigione da scontare, per amministrazione infedele aggravata e truffa per mestiere.

L'uomo ha leso otto ricchi investitori, arrecando loro un danno stimato a oltre 11 milioni di franchi. "È poco dire che la condizione di arricchimento è stata realizzata". Per voce della presidente Anne-Catherine Page, la Corte criminale dello Stato vodese ha pronunciato oggi i suo verdetto nel caso dell'ex amministratore patrimoniale, accusato di aver truffato otto investitori non restituendo loro le somme di denaro a lui affidate né la totalità degli interessi.

La pena inflitta oggi al 50enne è inferiore di due anni e mezzo a quella richiesta tre settimane fa dal procuratore. Le spese giudiziarie di 192'000 franchi sono a carico del finanziere. L'avvocato dell'imputato aveva chiesto l'assoluzione del suo cliente argomentando in particolare il fatto che i rischi erano noti agli investitori e che la crisi finanziaria del 2007-2008 sarebbe la sola in causa per la sparizione dei milioni prestati.

L'uomo ha già trascorso due anni dietro le sbarre in detenzione preventiva. I cinque giudici della Corte hanno tuttavia accordato uno sconto della pena di sette mesi per la detenzione subita in condizioni illegali alla prigione losannese di Bois-Mermet, conformemente a una sentenza del Tribunale federale. "L'accusato ha approfittato dell'inesperienza, della credulità, della debolezza di mente e persino della morte imminente di molte persone spesso di età avanzata per indurli a prestargli ingenti somme di denaro in privato", ha sostenuto il procuratore nel suo atto di accusa di 125 pagine.

