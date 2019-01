VD: incendio in appartamento a Oron, morto un uomo

Un uomo è morto la notte scorsa in un incendio scoppiato in un appartamento ad Oron (VD). Altri inquilini dell'immobile e del vicinato sono stati sfollati, ha comunicato la polizia cantonale, precisando che è stata aperta un'indagine per determinare le cause del rogo.

L'allerta è scattata poco dopo l'1.00 di notte quando una pattuglia ha visto un intenso fumo sprigionarsi dal tetto di un immobile. I pompieri giunti rapidamente sul posto hanno proceduto all'evacuazione: un uomo che si trovava alla finestra del terzo piano dell'edificio è stato salvato utilizzando una lunga scala prima che iniziassero le operazioni di spegnimento.

Al primo piano i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 86 anni. Le altre persone sfollate sono state alloggiate nella sala comunale, mentre la Protezione civile ha aperto un rifugio, indica il comunicato della polizia.

