Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 14.27 21 maggio 2018 - 14:27

È morto Nuage, uno degli orsi del Juraparc di Vallorbe (VD) nato lo scorso gennaio. Lo indica in una nota odierna il parco zoologico, precisando che la madre, Zoé, è responsabile della scomparsa del piccolo.

"Inizialmente sembrava essere un gioco tra Zoé e Nuage, poi è apparsa come una punizione nei confronti del piccolo", ha raccontato un visitatore, testimone della scena, citato nel comunicato. "Era come se gli facesse una rimostranza, prima che tutto questo degenerasse in uno scontro, sebbene Nuage sia riuscito più volte a sfuggire dalla morsa della madre". Impotente di fronte alla scena, il testimone ha avvertito il responsabile del parco, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'orsetto.

Secondo la veterinaria Marie-Pierre Ryser, citata anch'essa nella nota, si potrebbe trattare di un incidente e un'autopsia potrebbe rivelare la natura dell'aggressività di Zoé nei confronti di Nuage.

Neuer Inhalt Horizontal Line