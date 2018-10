Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 ottobre 2018

La grossa operazione antidroga condotta da quasi 180 poliziotti lunedì 22 ottobre a Le Mont -sur-Lausanne (VD) ha consentito il sequestro di 3,8 chili di cocaina, oltre 2,1 chili di marijuana e 68 grammi di pillole.

Sono stati confiscati anche quasi 44'000 franchi e 2645 euro. "Delle cinque persone fermate, una è stata mantenuta in detenzione preventiva per traffico di stupefacenti", ha detto oggi a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vodese Jean-Christophe Sauterel. Si tratta di un nigeriano di 28 anni, al quale è attribuito il possesso di 2,8 dei 3,8 chili di cocaina. Altri due individui sono stati denunciati "per altre infrazioni" e due sono stati rilasciati senza essere denunciati.

Lunedì pomeriggio quasi 180 gendarmi e poliziotti avevano preso d'assalto un capannone industriale occupato abusivamente nella località sulle alture di Losanna. I circa 80 squatter erano stati controllati e cinque persone erano state fermate.

Le inchieste condotte da diversi mesi hanno mostrato che molte persone praticano lo spaccio di cocaina usando come base edifici occupati, prima a Losanna e poi a Le Mont, indica la polizia.

