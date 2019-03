La socialista Rebecca Ruiz dovrebbe essere l'unica in corsa e potrebbe quindi essere tacitamente eletta per il Consiglio di Stato vodese il 7 aprile.

Il democentrista Pascal Dessauges rinuncia al secondo turno dell'elezione suppletiva per il Consiglio di Stato vodese, previsto il 7 aprile.

Il candidato della destra era giunto secondo al primo turno di domenica, nettamente distanziato dalla socialista Rebecca Ruiz, che a questo punto dovrebbe essere eletta tacitamente.

È lo stesso Dessauges ad aver annunciato oggi la sua decisione in una conferenza stampa. Domenica la consigliera nazionale 37enne ha ottenuto il 46,6% dei voti (67'683), contro il 37,6% (54'576) andati al suo principale sfidante.

"Con un ritardo da colmare di 13'000 voti, le nostre possibilità di successo sono quasi nulle", ha detto il democentrista alla stampa. "Non getto la spugna, ma devo essere coerente e pragmatico. Assumo le mie responsabilità e decido di evitare una spesa di più di mezzo milione di franchi" al Cantone per l'organizzazione dello scrutinio, ha aggiunto.

Nonostante il considerevole impegno degli organi dirigenti e dei militanti del PLR, essi sono stati seguiti solo in parte dalla loro base, osserva la sezione democentrista in un comunicato odierno.

La differenza con la candidata socialista è dovuta alla fortissima mobilitazione dei Verdi, secondo il partito. L'onnipresenza delle preoccupazioni climatiche ha indubbiamente svolto un ruolo importante nel primo turno.

