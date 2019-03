Il Consiglio di Stato vodese dovrà garantire maggiore trasparenza sul finanziamento dei partiti nel messaggio al parlamento sulla legge relativa all'esercizio dei diritti politici.

Il Gran Consiglio ha deciso oggi di tener conto, anche se solo parzialmente, di una mozione dell'ecologista Vassilis Venizelos in tal senso. L'atto parlamentare, presentato un anno fa, aveva fatto seguito alle votazioni a Svitto e Friburgo, che hanno introdotto nei due Cantoni norme sul finanziamento della politica, ha ricordato oggi il deputato verde, che auspicava l'adozione del testo accettato a Friburgo nella sua completezza. I cittadini friburghesi hanno adottato una modifica della costituzione cantonale che prevede l'obbligo per partiti, gruppi politici e comitati di campagna di pubblicare i propri conti. In particolare la legge suprema cantonale indica che va dichiarata l'identità delle persone che partecipano al finanziamento delle loro attività con pagamenti annuali superiori a 5000 franchi, come avviene anche in Ticino.

Per il deputato liberale radicale Gregory Devaud, che si è espresso a nome della minoranza della commissione preparatoria, il progetto del collega verde è precoce. Bisogna attendere il quadro giuridico federale, ha sostenuto, chiedendo di prendere in considerazione la mozione solo parzialmente. Venizelos ha accettato di annacquare il suo testo, chiedendo che il Consiglio di Stato si ispiri all'articolo costituzionale votato a Friburgo senza doverlo necessariamente riprendere le somme indicate. La destra è stata disposta a compiere questo passo: il plenum ha adottato il testo rivisto con 74 voti a favorevoli, 57 contrari e un'astensione.

