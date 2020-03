Un secondo caso di coronavirus è stato individuato nel canton Vaud. Il paziente, un uomo di 80 anni, è stato ricoverato al CHUV, hanno indicato lo stato maggiore di crisi e il medico cantonale in un comunicato.

L'uomo è risultato positivo dopo un conztrollo effettuato all'ospedale regionale dello Chablais. L'ottuagenario era in contatto con una persona di origine italiana a casa sua, precisa il comunicato. Informato del caso ieri in serata, il medico cantonale sta svolgendo un'indagine per identificare altre persone che sono state in contatto con il paziente.

