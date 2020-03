Una seconda persona è morta in seguito alla sparatoria di Grandson (VD).

Una seconda persona è morta in seguito alla sparatoria avvenuta sabato scorso in un appartamento di Grandson (VD). Lo svizzero di 22 anni, che si trovava in condizioni critiche, è deceduto nella notte.

Secondo i primi elementi di inchiesta, la tragedia è legata a una vicenda di droga. La polizia, allarmata poco dopo le 12.30 di sabato per degli spari all'interno di un appartamento, è intervenuta sul posto con un ingente dispositivo, ambulanze e due elicotteri della Rega. All'interno gli agenti hanno trovato cinque feriti, tutti fra i 22 e i 27 anni.

Due di questi sono ora morti, mentre gli altri erano meno gravi e hanno lasciato rapidamente l'ospedale. La polizia parla di un movente legato alla droga e diversi sospetti sono già stati arrestati. Le indagini sono state affidate agli investigatori della brigata criminale della Police de Sûreté.

