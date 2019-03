La socialista Rebecca Ruiz è eletta tacitamente per il Consiglio di Stato vodese.

Rebecca Ruiz è eletta tacitamente nel governo vodese. Oggi, allo scadere del termine per la presentazione delle liste per il secondo turno, la socialista risulta l'unica a candidarsi alla successione di Pierre-Yves Maillard, dopo il ritiro di Pascal Dessauges (UDC).

Un nuovo duello tra sinistra e destra non avrà quindi luogo. Dessauges - che godeva anche del sostegno PLR - ha annunciato questa mattina di rinunciare al secondo turno dell'elezione suppletiva, prevista il 7 aprile. "Con un ritardo da colmare di 13'000 voti, le nostre possibilità di successo sono quasi nulle", ha detto il democentrista alla stampa.

Con la vittoria della candidata socialista, saranno cinque donne e due uomini a far parte del Consiglio di Stato vodese, una proporzione storica di donne in Svizzera. La composizione partitica non muta: 3 PS, 3 PLR e 1 ecologista.

