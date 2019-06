Un uomo di 81 anni è stato condannato oggi a 18 anni di prigione per aver assassinato la moglie 70enne nel dicembre 2016. Immagine simbolica d'archivio.

Un uomo di 81 anni è stato condannato oggi a 18 anni di prigione per aver assassinato la moglie 70enne nel dicembre 2016 nell'appartamento in cui due vivevano a Saint-Légier (VD), con l'aiuto della loro unica figlia, che dovrà invece scontare 20 anni di carcere.

Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di assassinio e perturbamento della pace dei morti.

L'anziano vodese ha ucciso la moglie con una chiave per smontare le ruote d'auto nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2016. Secondo quanto è emerso dall'inchiesta, la figlia non si sarebbe "accontentata" di aiutare il padre a sbarazzarsi del cadavere e a simulare un suicidio, come aveva sostenuto dopo l'arresto, ma avrebbe partecipato attivamente all'attuazione del crimine.

Il Tribunale dell'Est vodese, a Vevey (VD), ha dato seguito alle richieste di pena del pubblico ministero. I giudici hanno ritenuto che i due colpevoli, intrattenendo "legami fusionali di interdipendenza" in "una famiglia con un'atmosfera incestuosa" - secondo le parole degli esperti - hanno premeditato il gesto prima di compierlo.

Il tribunale ha stabilito che gli imputati avevano agito con "determinazione, perfidia, freddezza, crudeltà" e anche per profitto. La vittima, unica proprietaria dell'alloggio della coppia e con un patrimonio superiore ai 900'000 franchi, minacciava regolarmente di escludere dal testamento e di tagliare i fondi al marito squattrinato e alla figlia unica, che dipendeva da lei finanziariamente. Gli avvocati della difesa hanno indicato che faranno appello.

Neuer Inhalt Horizontal Line