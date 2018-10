Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I viaggi in Russia del consigliere di Stato vodese Pascal Broulis (PLR) e della consigliera agli Stati socialista Géraldine Savary sono stati di ordine privato e nessuno dei due ne ha tratto alcun vantaggio incompatibile con la carica ricoperta.

È la conclusione a cui è giunto il procuratore generale vodese, che non ha trovato traccia di infrazione penale.

Sulla base delle investigazioni preliminari, il Ministero pubblico ha concluso che i due personaggi politici "si sono assunti le spese di viaggio e niente suggerisce che abbiano ricevuto o sollecitato vantaggi economici, né che gli siano stati promessi", nemmeno da Frederik Paulsen - presidente del gruppo farmaceutico Ferrig con sede a St-Prex (VD) - che ha partecipato al viaggio.

Nel comunicato odierno del procuratore si mette anche in luce il fatto che la trasferta è avvenuta in condizioni "precarie, spartane (...) molto lontane da voli in jet privato o business class a destinazione di luoghi di villeggiatura o di incontri per VIP".

Secondo il procuratore Eric Cottier non ci sono quindi elementi per aprire una procedura penale.

