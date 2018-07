Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 luglio 2018

Liu Xia, vedova del premio Nobel per la Pace Liu Xiaobo, ha lasciato in mattinata la Cina diretta a Berlino, secondo quanto riferito all'agenzia italiana Ansa da fonti vicine al dossier.

Il via libera alla partenza accordato dalle autorità di Pechino ha chiuso il periodo di otto anni di arresti domiciliari senza che le fosse formulata alcuna accusa.

Le condizioni di salute di Liu Xia, in peggioramento sotto il profilo fisico e psichico a causa dell'isolamento e della stretta sorveglianza, hanno di recente spinto gli esperti Onu dei diritti umani a sollecitare la Cina per una rapida soluzione. Il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, riferendo giovedì che il governo "si stava interessando alle condizioni di salute", aveva lasciato intendere l'arrivo della svolta dopo che per almeno due volte il rilascio era stato bloccato all'ultimo minuto da Pechino.

