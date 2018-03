Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 7.04 02 marzo 2018 - 07:04

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa H. R. McMaster (foto d'archivio).

Non c'è pace alla Casa Bianca in queste ore. A traballare ora è anche la posizione del consigliere per la sicurezza nazionale H. R. McMaster.

Secondo alcune indiscrezioni si starebbe lavorando a un piano per rimpiazzarlo dal prossimo mese. Una mossa orchestrata dal capo dello staff John Kelly e dal capo del Pentagono James Mattis.

McMaster, ex generale, ha sostituito nel febbraio 2017 un altro ex generale, Michael Flynn, coinvolto nel Russiagate.

