Non passa inosservato il veliero Flipflopi, ed è questo il suo obiettivo. Tutto di plastica riciclata supercolorata, solca i mari africani per sensibilizzare la popolazione contro l'inquinamento degli oceani.

Il battello, costruito da artigiani volontari, è stato realizzato utilizzando 10 tonnellate di plastica riciclata. Ha già percorso 500 chilometri tra l'isola di Lamu in Kenya e Zanzibar, nell'ambito della campagna "Mare pulito" voluta dall'agenzia delle Nazioni Unite per l'ambiente per sensibilizzare le popolazioni africane sui danni provocati dall'inquinamento della plastica nei mari.

Ogni anno finiscono negli oceani 8 milioni di tonnellate di plastica che danneggiano la fauna marina, la pesca e il turismo, per danni quantificabili in 8 miliardi di dollari. Oltre l'80% dei rifiuti che finiscono in mare sono di plastica.

