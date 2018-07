Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 11.13 03 luglio 2018 - 11:13

Le immatricolazioni di vetture nuove in Svizzera hanno registrato una stagnazione (-0,6%) nel primo semestre a 157'910.

L'associazione degli importatori di automobili auto suisse parla di "bilancio positivo" per il 2018, che in totale dovrebbe raggiungere i livelli del 2017.

L'associazione stima che il settore è "sulla buona strada per sperare in un anno buono quanto il precedente", quando le immatricolazioni hanno raggiunto le 314'028 unità, si legge in un comunicato odierno. "I livelli del 2017 sono stati mantenuti fino ad ora, e questo è fin dall'inizio l'obiettivo per l'anno in corso", ha affermato il portavoce Christoph Wolnik.

Nel solo mese di giugno, 31'476 vetture nuove sono state messe in circolazione, in calo dell'1,4% su base annua. La quota di veicoli a trazione integrale è progredita al 47,6% (+1,8 punti) e quella delle propulsioni alternativa al 6,5% (1,1 punti). Balzi importanti sono stati fatti registrare dai motori ibridi con benzina (+20,7%) e dalle auto puramente elettriche (+17,4%), anche se la quota totale rimane bassa.

Neuer Inhalt Horizontal Line