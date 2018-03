Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 9.45 03 marzo 2018 - 09:45

In controtendenza gli insaccati

Il commercio al dettaglio elvetico ha smerciato meno carne nel 2017. Le vendite di prodotti a base di carne svizzera sono scese dello 0,7% a 221'468 tonnellate, ha indicato ieri l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Questo volume corrisponde a 26 chili di carne per abitante all'anno. Ad eccezione di pollo (+0,9%) e insaccati (+0,8%), il fatturato delle altre categorie osservate è diminuito, si legge in una nota. Il calo maggiore è stato registrato dalla carne di suino fresca (-1,8%) e da quella di vitello fresca (-2,6 %).

A determinare la contrazione del giro d'affari della carne di suino sono stati i prezzi bassi, in particolare per i tagli a breve cottura (costolette, filetto, bistecche e sminuzzato). Per il vitello il calo delle vendite ha toccato soprattutto i tagli pregiati.

Neuer Inhalt Horizontal Line