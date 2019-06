Al grido "fuori le navi dalla laguna" i veneziani oggi si sono trovati uniti per tutelare la loro città dai guasti del traffico crocieristico sempre più invadente.

Tante le manifestazione organizzate negli anni contro il passaggio dei 'condomini del mare' ma mai con una partecipazione numerosa come quella odierna. A far scoccare la scintilla che ha portato, secondo le stime della polizia municipale, circa 8000 persone a manifestare contro i grattacieli del mare, l'incidente di domenica scorsa quando la Msc Opera ha centrato un battello e divelto il molo a San Basilio, a poca distanza dalla stazione marittima lagunare.

La manifestazione doveva finire in Campo Sant'Angelo ma alla fine ha lambito Piazza San Marco, dichiarata off limit dopo l'assalto dei Serenissimi nel 1997, per concludersi in riva dei Sette Martiri. Un successo anche questo per i manifestanti che volevano impossessarsi della 'loro' piazza da cittadini, scalzando per un giorno la valanga di turisti (per lo più incuriositi o interdetti nel vedere la marea di volti avanzare).

