Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 15.40 21 maggio 2018 - 15:40

I 14 Paesi latinoamericani del cosiddetto Gruppo di Lima hanno deciso di ridurre le loro relazioni diplomatiche con il Venezuela. Lo riferiscono i media locali.

Le elezioni presidenziali di ieri non hanno infatti raggiunto "gli standard internazionali per un processo democratico, libero, giusto e trasparente".

In un comunicato congiunto, i membri del Gruppo di Lima (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Santa Lucia) hanno annunciato che richiameranno per consultazioni i loro ambasciatori a Caracas e convocheranno gli ambasciatori venezuelani nelle loro rispettive capitali, per esprimere la loro protesta formale.

I governi dei 14 Paesi hanno anche ribadito che restano preoccupati dall'"aggravamento della crisi politica, economica, sociale ed umanitaria" in Venezuela, "che si vede riflessa nella migrazione massiccia di venezuelani" verso altri paesi della regione.

