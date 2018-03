Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 21.33 20 febbraio 2018 - 21:33

L'organizzazione venezuelana per la difesa dei diritti umani Foro Penal, che rappresenta molti tra i critici del governo di Nicolas Maduro imprigionati in Venezuela, ha riferito che sarebbero 237 le persone private della libertà per motivi politici.

Il direttore esecutivo dell'ong, Alfredo Moreno, ha fornito il dato attraverso il suo account Twitter: "Ci sono 237 prigionieri politici in Venezuela secondo l'elenco aggiornato di Foro Penal inviato a Luis Almagro (Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati americani) per la certificazione", ha scritto Moreno sul social.

L'organizzazione ha anche pubblicato le diverse categorie dei prigionieri politici in Venezuela, tra le quali ci sono coloro che sono stati arrestati "in quanto leader politici o sociali" e le persone considerate una "minaccia" come "studenti, difensori dei diritti umani, attivisti".

