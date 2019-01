L'addetto mlitare del Venezuela negli Stati Uniti ha detto di riconoscere l'autorità di Juan Guaidò (nela foto) come legittimo capo dello Stato, e ha chiesto ai militari di non partecipare alla repressione delle proteste contro il governo di Nicolas Maduro.

L'addetto militare del Venezuela negli Stati Uniti, colonnello José Luis Silva Silva, ha annunciato ieri che riconosce l'autorità di Juan Guaidò, il presidente dell'Assemblea Nazionale, come legittimo capo dello Stato.

Il colonnello ha poi chiesto ai suoi compagni militari di non partecipare alla repressione delle proteste contro il governo di Nicolas Maduro.

In una serie di video pubblicati su Twitter dalla giornalista Ibeyise Pacheco, Silva - dal suo ufficio nell'ambasciata venezuelana a Washington - dichiara che Guaidò è "l'unico presidente legittimo".

José Luis Silva afferma inoltre di aderisce ai tre punti del programma di Guaidò: fine dell'usurpazione del potere Esecutivo, inizio della transizione verso un nuovo governo nonché elezioni libere e trasparenti.

Il militare si è poi rivolto ai "compagni delle Forze Armate" per chiedere loro di non partecipare alla repressione. "Fratelli, non attaccate il nostro popolo", ha detto, perché "quello che cerca è solo di avere il minimo per fare vivere la famiglia, dare loro da mangiare e curare loro la salute".

