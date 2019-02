Il governo del Venezuela ha annunciato ieri la chiusura della frontiera marittima ed aerea con le isole caraibiche olandesi di Aruba, Bonaire e Curaçao, una misura che attivata "per proteggere la sovranità nazionale di fronte a potenziali incursioni non autorizzate".

La settimana scorsa l'Olanda aveva annunciato la disponibilità ad essere il terzo punto di raccolta di aiuti umanitari per il Venezuela, che dovrebbero entrare in territorio venezuelano sabato, dopo i due esistenti in Colombia e Brasile.

L'informazione operativa, riferisce l'agenzia di stampa statale Avn, è stata diramata dal generale Miguel Morales Miranda, secondo comandante della Zona operativa di difesa integrale (Zodi) venezuelana. Morales Miranda ha precisato che si tratta di una applicazione a tempo indeterminato dell'Operazione Centinela, attivata dalla Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) quattro mesi fa su tutto il territorio nazionale per la protezione della sovranità nazionale.

