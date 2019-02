L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri Federica Mogherini è fra i partecipanti del summit sul Venezuela al via a Montevideo.

Il presidente uruguayano, Tabaré Vazquez, e l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Federica Mogherini, hanno aperto oggi a Montevideo la conferenza internazionale convocata per affrontare la crisi istituzionale in Venezuela.

All'evento partecipano rappresentanti dell'Ue e di otto Paesi membri che fanno parte del Gruppo di Contatto (Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Francia e Svezia) insieme ad altri cinque Paesi dell'America Latina (Bolivia, Messico, Costa Rica, Uruguay ed Ecuador).

