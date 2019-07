Un ennesimo blackout ha paralizzato per molte ore Caracas e una ventina di Stati venezuelani, creando gravi disagi alla popolazione e mettendo ancora una volta sotto accusa il sistema nazionale dell'energia gestito dalla compagnia statale Corpoelec.

L'emergenza è iniziata ieri a causa di un incidente che il governo del presidente Nicolás Maduro, come già avvenuto in passato, ha imputato ad un "attacco elettromagnetico" che ha danneggiato il sistema di generazione idroelettrica di Guayana, principale fornitore di questo servizio nel Paese.

L'incidente ha provocato nella capitale venezuelana il blocco della metropolitana e dei servizi ferroviari, e il caos sulle strade per lo spegnimento improvviso dei semafori.

Il lavoro di riparazione, frutto dell'esperienza acquisita da Corpoelec nei precedenti blackout, ha permesso la riduzione dei disagi già durante la notte, con priorità per Caracas e progressivamente per gli Stati maggiormente colpiti.

Comunque, per limitare al massimo il consumo elettrico nella fase di ripristino del servizio il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez ha reso noto via twitter la sospensione oggi delle attività lavorative e scolastiche.

L'ennesima crisi è stata duramente condannata dal presidente dell'Assemblea nazionale e oppositore del governo Juan Guaidó, che aveva annunciato per oggi una giornata di protesta e una seduta pubblica del Parlamento nella piazza Alfredo Sadel, nel quartiere di Las Mercedes, per presentare il bilancio dell'attività del primo semestre e celebrare sei mesi dalla sua auto-proclamazione a presidente ad interim.

Guaidó ha sottolineato che il blackout ha investito "tutto il Venezuela ed è prodotto della corruzione dell'incapacità del regime", e assicurato che "siamo alle porte di una catastrofe umanitaria se il regime continua a sequestrare il potere senza la capacità di offrire soluzioni all'emergenza generata".

I deputati hanno quindi esaminato in seconda lettura ed approvato "all'unanimità" il rientro del Venezuela nel Trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar, 1947), uno strumento che secondo alcuni analisti aprirebbe le porte ad un intervento militare straniero in territorio venezuelano.

Mentre il Venezuela cercava di uscire da questa ennesima crisi, a Buenos Aires, in Argentina, si è svolta una riunione di ministri degli Esteri e di alti funzionari dei Paesi aderenti al 'Gruppo di Lima', creato nel 2017 per combattere "la dittatura di Maduro" e riportare la democrazia in Venezuela.

Nella sua introduzione ai lavori, il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, ha definito la crisi venezuelana come "l'episodio più traumatico per le istituzioni e la pace nella nostra regione negli ultimi decenni". Durante il dibattito, Guaidó è intervenuto in videoconferenza, anche se il suo intervento è stato breve per una interruzione del collegamento legata agli effetti del blackout.

Neuer Inhalt Horizontal Line