"Nicolas Maduro non solo non dispone della legittimità democratica necessaria, ma inoltre nega la crisi umanitaria di cui soffre il Venezuela, il che ha finito per aggravare la situazione".

A dirlo è stato Daniel Martin Kriener, l'ambasciatore tedesco a Caracas, dichiarato persona non grata dal governo venezuelano.

In un breve video pubblicato su Twitter dall'emittente pubblica tedesca Deutsche Welle, il diplomatico ha raccontato che funzionari del governo di Maduro hanno cercato di convincere i rappresentanti stranieri "che la crisi umanitaria di fatto era solo un'invenzione", aggiungendo che hanno tentato di "suggerirlo molte volte, in passato".

Con il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, ha indicato Kriener, "la Germania riconosce l'autorità legittima del paese".

