Un numero imprecisato di elementi della Guardia nazionale bolivariana hanno occupato una caserma nel quartiere di Cotiza, a nord di Caracas, rivolgendo un appello alla rivolta contro l'"illegittimo" governo del presidente Nicolás Maduro.

Attraverso le reti sociali i militari hanno esortato il popolo ed il resto della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) a scendere in strada. Un video diffuso via Internet mostra un gruppo di militari in azione mentre un sergente maggiore, identificato come Alexander Bandres, dichiara: "Sono qui con le mie Guardie e andiamo avanti, popolo del Venezuela hai il nostro appoggio, siamo qui per te, siamo la Guardia nazionale, Forza armata attiva".

Le Forze di azione speciale (Faes) e il comandante della Guardia nazionale bolivariana sono giunti sul posto e mantengono bloccato l'accesso al settore.

