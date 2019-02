Il cardinale Jorge Urosa Savino, arcivescovo di Caracas, ha rivolto un appello "urgente e intenso" alle forze dell'ordine venezuelane affinché non reprimano i civili disarmati come accaduto nei giorni scorsi, in particolare alla frontiera con il Brasile.

Intervistato da Union Radio, il prelato ha poi chiesto al governo del presidente in carica, Nicolas Maduro, di non includere "gruppi irregolari" per il controllo dell'ordine pubblico.

Poi, rivolto ai cittadini venezuelani, li ha esortati ad essere "pazienti, ma allo stesso tempo risoluti e perseveranti in una lotta pacifica e democratica".

