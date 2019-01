Il ministro degli esteri venezuelano Jorge Arreaza ha sostenuto oggi che "dal 2017 le sanzioni generali imposte dagli Stati Uniti sono costate al Venezuela almeno 23 miliardi di dollari".

In una conferenza oggi a Caracas, al suo ritorno da New York dove ha partecipato al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Arreaza ha sostenuto che "questo era denaro che avrebbe dovuto essere utilizzato per comprare medicine, generi alimentari, materie prime per la produzione, progetti infrastrutturali e rispetto degli impegni finanziari internazionali".

