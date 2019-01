L'Assemblea nazionale venezuelana (controllata dall'opposizione) ha approvato ieri una risoluzione in cui dichiara Nicolás Maduro "usurpatore della presidenza".

L'An considera quindi "giuridicamente inefficace" la situazione "de facto" del leader chavista alla guida del Paese.

Al riguardo il presidente della An, Juan Guaidó, ha dichiarato che "l'Assemblea assume le competenze che le riconosce la Costituzione, che le permettono di avanzare chiaramente verso una cessazione dell'usurpazione, verso un governo di transizione e libere elezioni".

La risoluzione è stata presentata dal deputato Jorge Millán, il quale ha sottolineato che come "Assemblea nazionale dobbiamo dichiarare che in questa fase non c'è presidente della repubblica". "Per lo meno - ha infine chiarito - non uno democratico, non uno legittimo".

