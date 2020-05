I due cittadini americani, Luke Derman e Airan Berry, catturati in Venezuela in quello che le autorità di Caracas hanno descritto come un tentativo di sbarco di mercenari per compiere un golpe, saranno processati dalla giustizia venezuelana.

Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro, aggiungendo che chiederà anche agli Usa l'estradizione di Jordan Goudeau, l'ex berretto verde titolare dell'agenzia di sicurezza SilverCorp Usa, accusato di essere a capo dell'operazione. Durante la conferenza stampa Maduro ha inoltre proposto un lungo video in cui uno dei due contractor statunitensi, Luke Alexander Denman, risponde a domande fuori campo ammettendo di avere partecipato insieme ad Airan Berry, e su istruzione del titolare di SilverCorp, Jordan Goudreau, all'addestramento di 60-70 persone in un accampamento in Colombia.

IMaduro ha annunciato anche l'arresto di altri quattro "terroristi" che hanno partecipato alla cosiddetta Operazione Gedeone. Secondo Caracas, si proponevano durante lo scorso fine settimana di realizzare un colpo di Stato in Venezuela e trasferire il capo dello Stato negli Stati Uniti.

