Le forze di sicurezza della Guardia Nazionale Bolivariana (Gnb) del Venezuela hanno impedito alla stampa di accedere al palazzo del Parlamento per assistere alla sessione odierna dell’Assemblea Nazionale, controllata dall’opposizione al governo di Nicolas Maduro.

"Oggi nell’Assemblea Nazionale saranno prese decisioni importanti che il regime non vuole che le persone sappiano. Ecco perché la Guardia Nazionale nega l'accesso alla stampa”, si legge in un tweet dell’account ufficiale dell’Assemblea Nazionale. “Il nostro supporto totale ai media che lottano per mostrare la verità e superare la censura”.

L'Assemblea Nazionale prevede di discutere oggi la reintegrazione del Paese nel Trattato Interamericano di Assistenza Reciproca (Tiar), conosciuto come Patto di Rio, "per la difesa della sovranità, la costituzione e il popolo del Venezuela". Alla sessione è presente il presidente dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim.

Il trattato, di cui fanno parte 17 Paesi tra cui gli Stati Uniti, stabilisce un impegno di difesa reciproca tra i Paesi firmatari, nel caso che uno di essi venga attaccato. Alcuni analisti ritengono che il patto aprirebbe le porte a un possibile intervento militare in Venezuela. Il Venezuela è uscito dal trattato nel 2012.

