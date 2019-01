L'Alto commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha chiesto oggi un'inchiesta indipendente sul presunto uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza venezuelane per reprimere le proteste antigovernative: lo riporta il New York Times.

L'ex presidente del Cile ha citato notizie di 20 persone uccise e 350 detenute questa settimana. "Sono estremamente preoccupata per il fatto che la situazione in Venezuela possa rapidamente sfuggire al controllo con conseguenze catastrofiche", ha detto.

