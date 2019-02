I black out sono frequenti in Venezuela (foto simbolica d'archivio).

Un black out ha lasciato oggi senza corrente elettrica vari settori della provincia di Caracas ed alcuni del vicino Stato venezuelano di Miranda, senza che per il momento le autorità abbiano fornito particolari sull'accaduto.

Il problema è stato però denunciato da abitanti di numerose zone, fra cui numerosi quartieri della capitale, attraverso i social network.

Apparentemente l'incidente riguarderebbe anche i collegamenti Internet e il funzionamento della telefonia cellulare. La compagnia Metro de Caracas ha comunicato da parte sua che per il momento è sospeso il servizio di funivia MetroCable, che collega il centro cittadino con la zona di Mariche.

I black out sono frequenti in Venezuela. Il governo accusa per essi azioni di "sabotaggio", ma secondo gli analisti locali si tratta di carenza di manutenzione delle istallazioni elettriche.

