Alle 16 di venerdì (le 21 in Svizzera) si segnala il ritorno dell'energia elettrica in varie zone della regione metropolitana di Caracas, mentre nel resto del Venezuela la situazione resta ancora difficile quasi 24 ore dopo l'inizio del blackout.

Tanto i media pro-governativi, come Telesur, quanto quelli vicini all'opposizione, come il quotidiano El Nacional, informano che è tornata la luce in vari quartieri della capitale, come El Paraíso, San Bernardino, El Valle, 23 de Enero, Caricuao e Montalbán, nonché in zone vicine che appartengono alla Stato Miranda, come El Hatillo, La California, Horizonte e Boleíta.

In altre zone dello stesso Stato, però, continua a mancare l'elettricità, e lo stesso si segnala in altri Stati, come Anzoategui (Nordest), Carabobo (Centro), Tachira (Ovest), Barinas (Centro-ovest), e Zulia (Nord-ovest) dove solo in alcune località si è ristabilito il servizio.

Neuer Inhalt Horizontal Line