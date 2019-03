Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che il suo governo e quello del suo omologo statunitense Donald Trump - che incontrerà martedì alla Casa Bianca - devono agire in modo coordinato per risolvere la crisi in Venezuela.

"Ci sono questioni sulle quali stiamo lavorando insieme, riconoscendo ovviamente la capacità economica e militare degli Stati Uniti: dobbiamo risolvere la questione del nostro Venezuela", ha detto Bolsonaro, in un incontro con le Camere di Commercio degli Usa.

Bolsonaro ha sottolineato che "il Venezuela non può andare avanti in questo modo, quel popolo deve essere liberato", aggiungendo che "ovviamente contiamo sull'appoggio degli Usa".

Brasile e Usa fanno parte della stragrande maggioranza di paesi del continente americano che non riconoscono la legittimità del mandato presidenziale di Nicolas Maduro iniziato lo scorso 10 gennaio e appoggiano Juan Guaidó, il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell'Esecutivo.

