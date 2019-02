"Il Cile non è disposto ad appoggiare opzioni che non siano pacifiche" per cercare di risolvere la crisi in Venezuela. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri cileno, Roberto Ampuero.

In un messaggio su Twitter, Ampuero ha ribadito che il governo di Sebastian Pinera - che era ieri a Cucuta, in Colombia, accanto al leader oppositore venezuelano Juan Guaidò - "è favorevole ad una soluzione politica e pacifica per la crisi in Venezuela", per cui "continueremo a lavorare attraverso le vie diplomatiche, in dialogo con la comunità internazionale".

