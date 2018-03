Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 21.29 21 febbraio 2018 - 21:29

La coalizione dei partiti di opposizione in Venezuela del Tavolo di Unità Democratica (MUD) ha annunciato che non parteciperà alle elezioni presidenziali convocate nel Paese per il prossimo 22 aprile.

"Non contate sull'Unità né sul popolo venezuelano per avallare quella che è una simulazione fraudolenta e illegittima delle elezioni presidenziali", ha dichiarato Angel Oropeza, portavoce dell'alleanza di opposizione, in una conferenza stampa a Caracas.

Secondo quanto riferito da El Nacional, la decisione del gruppo di opposizione è dovuta al fatto che mancano le garanzie richieste dal MUD per avere presidenziali legittime. "L'evento prematuro e senza le condizioni necessarie annunciato per il prossimo 22 aprile è solamente uno show del governo per fingere di avere una legittimità che non ha", scrivono i partiti della coalizione in un comunicato.

Il MUD ha convocato i settori sociali del Paese per formare un "Fronte Ampio Nazionale" con l'obiettivo di ottenere "elezioni pulite e competitive e raggiungere il riscatto della democrazia". Per questo "Fronte Ampio", si "uniranno la chiesa, le università e tutto il Paese che desidera il cambiamento", ha sottolineato Oropeza in conferenza stampa.

Il gruppo ha annunciato che nei prossimi giorni comunicheranno le proposte di base del programma di governo di unione e ricostruzione nazionale, sottolineando che la coalizione si sente pronta ad assumere la presidenza del Venezuela.

