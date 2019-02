Il presidente colombiano Ivan Duque ha confermato che la città di Cucuta, sulla frontiera occidentale del Venezuela, sarà uno dei tre centri per distribuzione di assistenza umanitaria.

Avremo viveri, medicine e provvigioni, e tutto quello di cui potrà aver bisogno la nazione sorella", ha scritto Duque su Twitter, aggiungendo come messaggio finale: "Venezuela, stiamo lottando per la tua libertà".

Guaidò aveva detto che "nei prossimi giorni" si comincerà a riunire assistenza umanitaria per il Venezuela in tre paesi confinanti: la Colombia, il Brasile e una nazione dei Caraibi che non ha identificato. Ha poi detto che convocherà una manifestazione, "per accompagnare l'arrivo di questa assistenza dall'estero".

