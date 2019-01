La polizia è intervenuta in forze a Caracas per reprimere la protesta anti Maduro.

Il Tribunale supremo venezuelano oggi ha ribadito che riconosce Nicolás Maduro come unico presidente del Venezuela e ha chiesto all'Assemblea nazionale, controllata dall'opposizione, di porre fine al suo atteggiamento di "mancanza di rispetto" della Costituzione.

Il Paese sta subendo "un colpo di stato con l'intervento straniero", ha detto il presidente della Corte, Maikel Moreno, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, alla quale sta partecipando anche Maduro.

Gli Stati Uniti hanno intanto chiesto ufficialmente una riunione a porte aperte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sabato alle 9 locali, le 15 svizzere, sulla situazione in Venezuela.

In precedenza l'ambasciatore sudafricano all'Onu, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, aveva affermato che il segretario di stato Usa Mike Pompeo avrebbe chiesto di partecipare all'incontro sulla situazione in Venezuela. Ma la missione americana al Palazzo di Vetro per ora non ha dato conferma.

Il bilancio dei disordini scoppiati nel paese sudamericano, dove si sono svolte manifestazioni di protesta contro il govereno di Maduro, è nel frattempo salito a 26 morti in quattro giorni, ossia da lunedì, ha annunciato la ong Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

