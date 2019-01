Il presidente del Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, ha invocato una partecipazione più attiva dell'Unione europea nella crisi in Venezuela.

"Il primo passo da compiere è posizionarsi", ha sottolineato il capo di Stato intervistato a Davos, dove partecipa al Forum Economico mondiale, dal quotidiano spagnolo El Pais.

"Il ruolo dell'Ue sarà molto importante perché questa crisi deve essere vista nel contesto globale, nelle relazioni tra paesi e blocchi. Per questo è così importante il posizionamento di Stati Uniti e Canada, da un lato, e di Russia e Cina dall'altro: una posizione chiara dell'Ue può far pendere la bilancia da una parte o dall'altra", ha affermato Quesada, che ha poi difeso la necessità di "elezioni libere, trasparenti, registrate e che affrontino i diritti umani" in Venezuela.

