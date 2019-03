Il presidente in carica del Venezuela, Nicolas Maduro, potrebbe trovare asilo a Cuba.

Il presidente in carica del Venezuela, Nicolas Maduro, potrebbe trovare asilo a Cuba, dove "ha degli amici": lo ha detto il presidente della Colombia, Ivan Duque, in un'intervista al quotidiano americano The Washington Post.

"I giorni al potere del presidente venezuelano Nicolas Maduro stanno per finire, anche a causa delle crescenti pressioni internazionali e interne sul suo governo 'mafioso' e all'aumento delle diserzioni delle sue truppe militari", ha osservato il leader di Bogotà.

Se Maduro decidesse di lasciare il potere pacificamente, secondo Duque il suo destino ideale sarebbe all'Avana, il cui governo lo ha sempre sostenuto: "Penso che lì sarebbe molto felice, è dove ha molti amici", ha aggiunto il capo di Stato colombiano.

